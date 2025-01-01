Гражданский грузовик Iveco EuroCargo будет носиться между фронтом и глубоким тылом

Грузовик станет незаменимым в логистике, в т.ч. с дальним плечом перевозок. Она будет доставлять из глубокого тыла все необходимое для фронта. Главное, что машина быстрая, маневренная и водителю для многочасовых рейсов будет комфортна что летом, что зимой.

Упомянутая общественная организация уже передала в войска более 80 автомобилей различного назначения и исполнения. В этот раз на нужды подразделения передан автомобиль Iveco EuroCargo 120е28 е5.

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Как говорится на ФБ-странице волонтеров, автомобиль усилит логистические возможности бригады, будет доставлять снаряжение, боеприпасы, амуницию и другие грузы на один из участков фронта юго-восточного направления.

Волонтеры подыскали для армейцев грузовик с гидроборотом. Это облегчит процесс загрузки, выгрузки без привлечения дополнительного личного состава или погрузчиков, поскольку на высоту пола кузова различные грузы будет поднимать именно базовый гидроборт.

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Переданный в бригаду Iveco EuroCargo 120е28 имеет 280-сильный дизельный двигатель. Это не полноприводная машина, а обычная гражданская версия экологического стандарта Евро-5. Ее грузоподъемность достигает 3835 кг, а полная масса машины почти 12 т, до которых не хватает всего 10 кг.

"Логистика – это составляющая успеха во время войны. Наш 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.