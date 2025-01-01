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Гражданский грузовик Iveco EuroCargo будет носиться между фронтом и глубоким тылом

Бойцам 72-й бригады им. Черных Запорожцев достался 12-тонный грузовик, который купил за забранные средства волонтерский штаб "Украинской команды" из Винницкой области.
Винничане из "Украинской команды" задонатили "черным запорожцам" грузовик IvecoАрмейцы знают, как далеко можно посылать гражданский грузовик Iveco EuroCarg - Auto24

ФОТО: Скриншто Авто24|

Армейцы машину приняли и ее техсостоянием остались довольны

Валентин Ожго
logo3 июля, 10:20
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Грузовик станет незаменимым в логистике, в т.ч. с дальним плечом перевозок. Она будет доставлять из глубокого тыла все необходимое для фронта. Главное, что машина быстрая, маневренная и водителю для многочасовых рейсов будет комфортна что летом, что зимой.

Упомянутая общественная организация уже передала в войска более 80 автомобилей различного назначения и исполнения. В этот раз на нужды подразделения передан автомобиль Iveco EuroCargo 120е28 е5.

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Как говорится на ФБ-странице волонтеров, автомобиль усилит логистические возможности бригады, будет доставлять снаряжение, боеприпасы, амуницию и другие грузы на один из участков фронта юго-восточного направления.

Волонтеры подыскали для армейцев грузовик с гидроборотом. Это облегчит процесс загрузки, выгрузки без привлечения дополнительного личного состава или погрузчиков, поскольку на высоту пола кузова различные грузы будет поднимать именно базовый гидроборт.

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Переданный в бригаду Iveco EuroCargo 120е28 имеет 280-сильный дизельный двигатель. Это не полноприводная машина, а обычная гражданская версия экологического стандарта Евро-5. Ее грузоподъемность достигает 3835 кг, а полная масса машины почти 12 т, до которых не хватает всего 10 кг.

"Логистика – это составляющая успеха во время войны. Наш 12-тонник способен справиться со сверхбольшими грузами без привлечения другой техники. А также доставить их в любую точку даже по бездорожью. Уверен: благодаря нашей с вами помощи защитники смогут еще лучше выполнять боевые задачи", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

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