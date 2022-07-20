Американские военные изучают подобную возможность на базе электромобилей Canoo и GMC Hummer EV.

Переход автомобильной промышленности на электромобили не оставил в стороне и военную промышленность. У электромобилей есть определенные преимущества даже при ведении боевых действий, хотя и недостатки серьезные. Изучить особенности использования электромобилей взялась американская армия на основе продукции Canoo.

Этот новый бренд, специализирующийся на электрических автомобилях, недавно предоставил свои транспортные средства для NASA. Это будут модернизированные электрофургоны Canoo Lifestyle Vehicle, призванные доставить астронавтов после полета на Луну. Электроавтобус должен перевозить не только четырех астронавтов, трех дополнительных членов экипажа и водителя, но и пять сумок для оборудования, четыре блока охлаждения и сумку для транспортировки.

Кстати Canoo разработал электрический пикап-трансформер

Для армии США Canoo также предоставит свой электромобиль, который будет использован для анализа его возможностей. Военные на основе практических исследований увидят, можно ли применить эту технологию в военных операциях, при транспортировке войск и т.д.

Другой производитель электромобилей, подразделение GM Defense, контролирующее военную продукцию General Motors, ранее объявил о создании прототипа электрического легкого разведывательного автомобиля. Автомобиль позаимствует компоненты GMC Hummer EV, такие как рама, электродвигатели и батареи Ultium, при этом будет соответствовать спецификациям и потребностям армии.

Напомним, на покупку GMC Hummer EV сейчас безумные очереди.