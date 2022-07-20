Американські військові вивчають таку можливість на базі електромобілів Canoo та GMC Hummer EV.

Перехід автомобільної промисловості на електромобілі не залишив в стороні й військову промисловість. У електромобілів є певні переваги навіть при веденні бойових дій, хоча й недоліки серйозні. Вивчити особливості використання електромобілів взялась американська армія на основі продукції Canoo.

Цей новий бренд, який спеціалізується на електричних автомобілях, нещодавно надав свої транспортні засоби для NASA. Це будуть модернізовані електрофургони Canoo Lifestyle Vehicle, які покликані доставити астронавтів після польоту на Місяць. Електроавтобус має перевозити не лише чотирьох астронавтів, трьох додаткових членів екіпажу та водія, але й п’ять сумок для обладнання, чотири блоки охолодження та сумку для транспортування.

До речі Canoo розробив електричний пікап-трансформер

Для армії США Canoo також надасть свій електромобіль, який буде використаний для аналізу його можливостей. Військові на основі практичних досліджень побачать, чи можна застосувати цю технологію у військових операціях, транспортуванні військ тощо.

Інший виробник електромобілів, підрозділ GM Defense, яка контролює військову продукцію General Motors, раніше оголосила про створення прототипу електричного легкого розвідувального автомобіля. Автомобіль запозичить компоненти від GMC Hummer EV, такі як рама, електродвигуни та батареї Ultium, при цьому буде відповідати специфікаціям та потребам армії.

Нагадаємо, що для придбання GMC Hummer EV зараз шалені черги.