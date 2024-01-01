Aspark SP600 стал самым быстрым электромобилем в мире

Как сообщает Carscoops, гиперкар создала компания Manifattura Automobili Torino. Испытания максимальной скорости происходило на испытательном полигоне Папенбург в Германии, на прямой длиной 1,8 км.

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За рулем прототипа находился победитель 24-часовой гонки Нюрбургринга Марк Бассенг. Скорость фиксировали с помощью устройства Racelogic V-Box. Модель Aspark SP600 еще не была официально представлена.

Фактически, это эволюция гиперкара Aspark Owl, с улучшенной аэродинамикой. Пока неизвестно, меняли ли инженеры параметры четырехмоторной электрической силовой установки мощностью 2012 л.с. Запланированное количество произведенных экземпляров и цена гиперкара также неизвестна.

Совместно с Bridgestone, для испытания был специально создан уникальный комплект резины, способный выдержать скорость в более 420 км/ч.

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Масанори Йошида, генеральный директор Aspark, сказал: "Прошло около 10 лет с тех пор, как мы начали создавать Owl Hypercar. Мы стремились создать автомобиль с самым быстрым ускорением в мире, а сегодня попытались достичь мирового рекорда максимальной скорости".