Aspark SP600 став найшвидшим електромобілем у світі

Як повідомляє Carscoops, гіперкар створила компанія Manifattura Automobili Torino. Випробування максимальної швидкості відбувалось на випробувальному полігоні Папенбург в Німеччині, на прямій довжиною 1,8 км.

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За кермом прототипу перебував переможець 24-годинної гонки Нюрбургринга Марк Бассенг. Швидкість фіксували за допомогою пристрою Racelogic V-Box. Модель Aspark SP600 ще не була офіційно представлена.

Фактично, це еволюція гіперкара Aspark Owl, з покращеною аеродинамікою. Наразі невідомо, чи змінювали інженери параметри чотиримоторної електричної силової установки потужністю 2012 к.с. Запланована кількість вироблених екземплярів та ціна гіперкара також невідома.

Спільно з Bridgestone, для випробування було спеціально створено унікальний комплект гуми, здатний витримати швидкість в понад 420 км/год.

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Масанорі Йошіда, генеральний директор Aspark, сказав: «Минуло близько 10 років з того часу, як ми почали створювати Owl Hypercar. Ми прагнули створити автомобіль із найшвидшим прискоренням у світі, а сьогодні спробували досягти світового рекорду максимальної швидкості».