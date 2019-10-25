Автопроизводитель объединился с британской мотокомпанией Brough Superior, а свой первый проект готов представить уже совсем скоро – 5 ноября на выставке EICMA в Милане.

Впервые крылатая эмблема английского производителя суперкаров украсит двухколесное транспортное средство. Его разработка велась совместно с фирмой Brough Superior, которая в этом году празднует свой столетний юбилей.

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“Мы с удовольствием объявляем, что стали партнерами Brough Superior с целью создания эксклюзивных мотоциклов”, – значится в публикации Aston Martin на странице в Facebook.

Байки с крыльями Aston Martin будут иметь шильдик Limited Edition, что означает небольшое количество экземпляров и заоблачные ценники на них. Все подробности раскроются в Милане на мото-шоу EICMA.

Марка Brough Superior из Уэльса была основана в 1919 году и просуществовала до 1940 года, выпустив за эти годы 19 моделей мотоциклов. Мотоциклы заслужили репутацию быстрых, качественных и эксклюзивных, но при этом космически дорогих. Сейчас многие экземпляры бережно хранятся в частных коллекциях.

Фото: актуальный модельный ряд Brough Superior / Brough Superior

В 2013 году компания пережила возрождение и сейчас имеет в линейке три модели байков, один из которых посвящен столетнему юбилею марки. Очевидно, мотоцикла Brough Superior Anniversary с четырьмя выхлопными трубами было недостаточно для памятной даты и валлийцы объединились с фирмой из Гейдона.



Фото: Arc Vector / Arc

Хотя для Aston Martin это первый подобный опыт, британская компания не единственная на этом пути – в прошлом году стало известно, что концерн Jaguar Land Rover приобрел значительную часть акций электромобильного стартапа Arc, который вот-вот выпустит 399 электрических байков Vector.

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