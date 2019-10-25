Автовиробник об'єднався з британською мото-компанією Brough Superior, а свій перший проект готовий представити вже зовсім скоро – 5 листопада на виставці EICMA в Мілані.

Вперше крилата емблема англійського виробника суперкарів прикрасить двоколісний транспортний засіб. Його розробка велась спільно з фірмою Brough Superior, яка цього року святкує свій сторічний ювілей.

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“Ми із задоволенням оголошуємо, що стали партнерами Brough Superior з метою створення ексклюзивних мотоциклів”, – значиться у публікації Aston Martin на сторінці в Facebook.

Байки з крилами Aston Martin матимуть шильдик Limited Edition, що означає невелику кількість екемплярів і захмарні цінники на них. Усі подробиці розкриються в Мілані на мото-шоу EICMA.

Марка Brough Superior з Уельсу була заснована у 1919 році і проіснувала до 1940 року, випустивши за ці роки 19 моделей мотоциклів. Мотоцикли заслужили репутацію швидких, якісних і ексклюзивних, але при цьому космічно дорогих. Зараз багато екземплярів дбайливо зберігаються в приватних колекціях.

Фото: актуальний модельний ряд Brough Superior / Brough Superior

У 2013 році компанія пережила відродження і зараз має в лінійці три моделі байків, один з яких присвячений столітньому ювілею марки. Вочевидь, мотоцикла Brough Superior Anniversary з чотирма вихлопними трубами було недостатньо для пам’ятної дати і валлійці об’єднались з фірмою з Гейдона.



Фото: Arc Vector / Arc

Хоча для Aston Martin це перший подібний досвід, британська компанія не єдина на цьому шляху – минулого року стало відомо, що концерн Jaguar Land Rover придбав значну частину акцій електромобільного стартапу Arc, який ось-ось випустить 399 електричних байків Vector.

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