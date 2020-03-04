Британцы соберут 88 таких баркетт, цена без персонализации – 950 000 долларов.

"Aston Martin V12 Speedster: пуристический лимитед-эдишн для самых требовательных клиентов" – так говорит о новом творении Q by Aston Martin британский производитель. И это чистая правда.

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В свое время подразделение Q by Aston Martin уже обыгрывало тему победного лемановского болида DBR1 в 1959 году, выпустив ограниченную серию из двух дюжин DBS Superleggera, названных DBS 59. Та же команда работала и над концептом CC100 Speedster, представленным в 2013 году. Все три машины – DBR1, DBS 59 и CC100 Speedster – воплотились в новом Aston Martin V12 Speedster. А еще в "Спидстере" есть кое-что от авиации.

Фото: Aston Martin DBS 59 и концепт Aston Martin CC100 Speedster / Aston Martin

Спорткар построен на уникальной платформе, в конструкции которой использованы компоненты DBS Superleggera и Vantage. Шасси спидстера имеет независимые подвески с адаптивными трехрежимными амортизаторами, 21-дюймовые кованые колесами с центральной гайкой и карбон-керамические тормоза.

Как следует из названия автомобиля, под его маленьким капотом скрывается большой и мощный 12-цилиндровый V-образный мотор. Именно он заслужил автомобилю эпитет "пуристический". 5,2-литровый битурбо расположен в пределах колесной базы и обеспечивает отдачу в 700 л.с. и 753 Нм. Этого достаточно, чтобы легкая баркетта с карбоновым кузовом выстреливала с места до первой сотни на спидометре за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 300 км/ч.

Фото: Aston Martin V12 Speedster / Aston Martin

Как на кузове, так и внутри разделенного двухместного салона присутствуют авиационные мотивы. Источником вдохновения послужил реактивный истребитель Boeing F/A-18 Hornet. Дизайнеры Aston Martin даже пригласили для помощи в работе над декором коллег из Boeing.

Цена каждого из запланированных к производству 88 экземпляров Aston Martin V12 Speedster составит минимум 950 тысяч долларов, а первые машины будут доставлены покупателям в начале следующего года.

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