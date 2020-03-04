Британці зберуть 88 таких баркетт, ціна без персоналізації – 950 000 доларів.

“Aston Martin V12 Speedster: Пуристичний лімітед-едішн для найвибагливіших клієнтів” – так говорить про нове творіння Q by Aston Martin британський виробник. І це чиста правда.

Також цікаво: Koenigsegg представив дві нові моделі: 1700-сильний чотиримісний гібрид Gemera та топовий Jesko Absolut

Свого часу підрозділ Q by Aston Martin вже обігрував тему переможного леманівського боліда DBR1 1959 року, випустивши обмежену серію з двох д.жин DBS Superleggera, названих DBS 59. Та ж команда працювала і над концептом CC100 Speedster, представленим у 2013 році. Усі три машини – DBR1, DBS 59 та CC100 Speedster – втілились у новому Aston Martin V12 Speedster. А ще у “Спідстері” є дещо від авіації.

Фото: Aston Martin DBS 59 та концепт Aston Martin CC100 Speedster / Aston Martin

Спорткар побудований на унікальній платформі, в її конструкції якої використані компоненти DBS Superleggera і Vantage. Шасі спідстера має незалежні підвіски з адаптивними трирежимними амортизаторами, 21-дюймові ковані колесами з центральною гайкою і карбон-керамічні гальма.

Як слідує з назви автомобіля, під його маленьким капотом ховається великий і могутній 12-циліндровий мотор V-подібний мотор. Саме він заслужив автомобілю епітет “пуристичний”. 5,2-літровий бітурбо розташований в межах колісної бази і забезпечує віддачу у 700 к.с. і 753 Нм. Цього достатньо, аби легка баркетта з карбоновим кузовом вистрілювала з місця до першої сотні на спідометрі за 3,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 300 км/год.

Фото: Aston Martin V12 Speedster / Aston Martin

Як на кузові, так і всередині розмежованого двомісного салону, присутні авіаційні мотиви. Джерелом натхнення послужив реактивний винищувач Boeing F / A-18 Hornet. Дизайнери Aston Martin навіть запросили для допомоги в роботі над декором колег із Boeing.

Ціна кожного із запланованих до виробництва 88 примірників Aston Martin V12 Speedster складе мінімум 950 000 доларів, а перші машини будуть доставлені покупцям на початку наступного року.

Також цікаво: Унікальний спорткар Генріка Фіскера виставили на продаж