Характеристики суперкара начального уровня, которым является McLaren 570 S в линейке производителя, сегодня уже не такие впечатляющие, как в 2015 году, когда этот автомобиль появился на свет. Сам производитель уже готовит гибридного преемника для этого спорткара, а тем временем тюнеры провели над ним адскую работу, чтобы сделать его снова интересным для покупателей.

Немецкие тюнеры добавили британскому суперкару 96 лошадиных сил мощности, увеличили крутящий момент и “подковали копыта”.

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3,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который теперь производит адские 666 лошадиных сил, ускоряет автомобиль до первой сотни за 2,9 секунды – это необычайный показатель для дорожного автомобиля с задним приводом. Для достижения 200 км/ч суперкару понадобится еще 5 секунд, а максимальная скорость авто достигает уважаемых 334 км/ч.

Чтобы достичь этих цифр, специалисты Pogea оснастили McLaren новой выхлопной системой от собственной компании MONSTERexhaust, с перекрещенными под днищем трубами и двумя высокоскоростными электрическими клапанами, которые динамично управляются через CANBUS, что позволяет системе вписаться в рамки эко-нормативов стандарта EURO6 и TÜV во всех режимах движения.

Набор катализаторов HJS 200cpsi, инкапсуляция трубопроводов и новая выхлопная система с теплоизоляцией, вместе с системой управления двигателем Stage II дополнены комплектом подвески от KW и спортивными шинами Michelin Pilot Sport 4S на 20-дюймовых легкосплавных дисках Pogea Jules.

Весь комплект тюнинга стоит в Германии 11 000 евро – сущие копейки для владельца McLaren.

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