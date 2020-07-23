Характеристики суперкара початкового рівня, яким є McLaren 570 S в лінійці виробника, сьогодні вже не такі вражаючі, як у 2015 році, коли цей автомобіль з'явився на світ. Сам виробник вже готує гібридного наступника для цього спорткара, а тим часом тюнери провели над ним пекельну роботу, щоб зробити його знову цікавим для покупців.

Німецькі тюнери додали британському суперкару 96 кінських сил потужності, збільшили крутний момент та “підкували копита”.

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3,8-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, що тепер продукує пекельні 666 кінських сил, прискорює автомобіль до першої сотні за 2,9 секунди – це надзвичайний показник для дорожнього автомобіля із заднім приводом. Для досягнення 200 км/год суперкару знадобиться ще 5 секунд, а максимальна швидкість авто сягає поважних 334 км/год.

Щоб досягти цих цифр, спеціалісти Pogea оснастили McLaren новою вихлопною системою від власної компанії MONSTERexhaust, з перехрещеними під днищем трубами та двома електричними високошвидкісними клапанами, що динамічно керуються через CANBUS, що дозволяє системі вписуватись у межі еко-нормативів стандарту EURO6 і TÜV у всіх режимах руху.

Набір каталізаторів HJS 200cpsi, інкапсуляція трубопроводів і нова вихлопна система з теплоізоляцією, разом із системою управління двигуном Stage II доповнені комплектом підвіс ки від KW та спортивними шинами Michelin Pilot Sport 4S на 20-дюймових легкосплавних дисках Pogea Jules.



Увесь комплект тюнінгу коштує у Німеччині 11 000 євро – сущі копійки для власника McLaren.

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