Audi A3 получила новую базовую версию

Его мощность составляет всего 114 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой МКПП, или семиступенчатой S tronic. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды. Максимальная скорость составляет 209 км/ч.

Читайте также: Audi объявила новые технические подробности Q6 e-tron

Как сообщает Autoevolution, стоимость A3 в Великобритании начинается с 36 342 долларов за хэтчбек и $37 050 за седан в комплектации Sport. В то же время топовое исполнение S Line с "автоматом" обойдется владельцу в $41 154 и 41 864 долларов за Sportback и седан соответственно.

В базе автомобиль предлагается с 17-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами, парктрониками, электрическими боковыми зеркалами с подогревом и складыванием, трехзонным климат-контролем, сиденьями с тканевой обивкой и подогревом, 10,1-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы и передовыми опциями активной безопасности.

Также интересно: Мастера ABT создали Audi RS3, который быстрее Ferrari Enzo

Флагманская версия отличается дисками 18-го размера, светодиодными фонарями, спортивной подвеской и другой отделкой салона и порогов. Также доступен опциональный пакет Black Edition, с 19-дюймовыми колесами, антихромом и дополнительными черными элементами снаружи и в салоне. Кроме версии 30 TFSI, модель A3 также доступна в версиях 35 TFSI и 35 TDI (дизель), которые имеют мощность в 148 л.с. и 360 Нм крутящего момента.