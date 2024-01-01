Audi A3 отримала літровий трициліндровий мотор: як він їде

Його потужність становить всього 114 к.с. й 220 Нм крутного моменту. Агрегат працює в парі з шестиступеневою МКПП, або семиступеневою S-tronic. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 9,7 секунди. Максимальна швидкість становить 209 км/год.

Читайте також: Audi оголосила нові технічні подробиці Q6 e-tron

Як повідомляє Autoevolution, вартість A3 у Великій Британії починається з 36 342 доларів за хетчбек та $37 050 за седан у комплектації Sport. Водночас топове виконання S Line з “автоматом” обійдеться власнику у $41 154 й 41 864 доларів за Sportback та седан відповідно.

В базі автомобіль пропонується з 17-дюймовими легкосплавними дисками, світлодіодними фарами, парктроніками, електричними боковими дзеркалами з підігрівом та складанням, тризонним клімат-контролем, сидіннями з тканинною оббивкою та підігрівом, 10,1-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи й передовими опціями активної безпеки.

Також цікаво: Майстри ABT створили Audi RS3, який швидший за Ferrari Enzo

Флагманська версія відрізняється дисками 18-го розміру, світлодіодними ліхтарями, спортивною підвіскою та іншим оздобленням салону й порогів. Також доступний опційний пакет Black Edition, з 19-дюймовими колесами, антихромом та додатковими чорними елементами ззовні та в салоні. Окрім версії 30 TFSI, модель A3 також доступна у версіях 35 TFSI та 35 TDI (дизель), які мають потужність в 148 к.с. й 360 Нм крутного моменту.