Компанія Audi повідомила, що при проєктуванні батареї для платформи PPE, інженери віддавали пріорітет не лише запасу ходу, а й швидкості заряджання.

Максимальна потужність заряджання Audi Q6 e-tron становить 270 км, що дозволяє отримати запас ходу до 225 км всього за 10 хвилин заряджання. Такий показник вдалося досягти завдяки 800-вольтовій архітектурі та батареї ємністю 100 кВт/год.

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Автовиробник повідомив, що батарею з 10 до 80% можна зарядити всього за 21 хвилину. Audi також повідомила, що незабаром також буде доступна версія електрокросовера з меншою батареєю ємністю 83 кВт/год.

Для зарядних станцій, які працюють на 400-вольтовій архітектурі, існує технологія банкової зарядки. Контролери керування батареєю активуються на старті процесу зарядки й ділять батарею навпіл. Таким чином їх можна заряджати паралельно з потужністю до 135 кВт.

Audi Q6 e-tron має порт типу CCS, який підтримує зарядні станції з постійним та змінним струмом. Кросовер підтримує змінний струм потужністю до 11 кВт, а згодом автовиробник запропонує підтримку до 22 кВт, як опцію.

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Також кросовер підтримує функцію «Plug & Charge» є стандартною. Вона дозволяє вставити зарядний кабель після активації авто, аби почався автоматичний процес зарядки. Audi каже, що функція працює зі станціями IONITY й згодом стане доступною на станціях інших компаній.