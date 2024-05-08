Компания Audi сообщила, что при проектировании батареи для платформы PPE, инженеры отдавали приоритет не только запасу хода, но и скорости зарядки.

Как сообщается, максимальная мощность зарядки Audi Q6 e-tron составляет 270 км, что позволяет получить запас хода до 225 км всего за 10 минут зарядки. Такой показатель удалось достичь благодаря 800-вольтовой архитектуре и батарее емкостью 100 кВт/ч.

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Автопроизводитель сообщил, что батарею с 10 до 80% можно зарядить всего за 21 минуту. Audi также сообщила, что вскоре также будет доступна версия электрокроссовера с меньшей батареей емкостью 83 кВт/ч.

Для зарядных станций, работающих на 400-вольтовой архитектуре, существует технология банковской зарядки. Контроллеры управления батареей активируются на старте процесса зарядки и делят батарею пополам. Таким образом их можно заряжать параллельно с мощностью до 135 кВт.

Audi Q6 e-tron имеет порт типа CCS, который поддерживает зарядные станции с постоянным и переменным током. Кроссовер поддерживает переменный ток мощностью до 11 кВт, а впоследствии автопроизводитель предложит поддержку до 22 кВт, как опцию.

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Также кроссовер поддерживает функцию "Plug & Charge" является стандартной. Она позволяет вставить зарядный кабель после активации авто, чтобы начался автоматический процесс зарядки. Audi говорит, что функция работает со станциями IONITY и впоследствии станет доступной на станциях других компаний.