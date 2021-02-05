Машина, как хамелеон, постоянно меняет цвет, реагируя на малейшие колебания температуры.

Красочный "термо-хамелеон" придает автомобилю уникальности, но вряд ли найдется много желающих сделать подобное со своим автомобилем.

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Канал DipYourCar, который показал нам самый черный автомобиль в мире, покрытый сияющей космич пудрой, поделился новым видео о необычном покрытии для кузова машины. На этот раз предметом эксперимента стали термоиндикаторные краски.

Процесс окрашивания в ролике завершается на временной отметке 3:40. За это время все кузов Audi A4 успели укрыть 8 слоями термокраски. Эффект восьмислойного покрытия оказался настолько сильным, что кузов реагирует не только на прикосновения или теплую воду на поверхности.