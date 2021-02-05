Машина, як хамелеон, постійно змінює колір, реагуючи на найменші коливання температури.

Барвистий “термо-хамелеон” надає автомобілю унікальності, та навряд чи знайдеться багато охочих зробити подібне зі своїм авто.

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Канал DipYourCar, який показав нам найчорніший автомобіль у світі, вкритий сяючою космічою пудрою, поділився новим відео про незвичайне покриття для кузову машини. Цього разу предметом експерименту стали термоіндикаторні фарби.

Процес фарбування у ролику завершується на часовій відмітці 3:40. За цей час увесь кузов Audi A4 встигли вкрити 8 шарами термофарби. Ефект восьмишарового покриття виявився настільки сильним, що кузов реагує не лише на дотики чи теплу воду на поверхні.