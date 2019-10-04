Первым автомобилем на таком топливе станет Audi RS 5, заезд которого состоится во время финала серии DTM.

На финальном этапе Deutsche Tourenwagen Masters 2019 в Хоккенхайме компания Audi впервые продемонстрирует работу болида RS 5 DTM на низкоуглеродистом топливе от немецкой фирмы Aral.

Также интересно: Jaguar показал электрический болид I-Type 4 для следующего сезона Formula E

Новое горючее Aral на 50% состоит из вторичных ресурсов и обеспечивает 30-процентное сокращение выбросов диоксида углерода (CO₂). Тестировать его будут в реальных условиях на гоночном RS 5 DTM, под капотом которого установлена двухлитровая "турбочетверка" 2.0 TFSI DTM с отдачей более 610 л.с.

Фото: болид Audi RS 5 DTM и его мотор – 2.0 TFSI DTM / Audi

Новая разработка Aral по своим характеристикам соответствует обычному гоночному топливу Aral Ultimate 102, которое используется в серии DTM с 2005 года. По сравнению с обычным бензином, низкоуглеродное топливо демонстрирует снижение вредных выбросов почти на треть.

Также интересно: Новый спорткар Mazda3 TCR – то, чего фанаты давно ждут от Mazdaspeed