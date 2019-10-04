Першим автомобілем на такому пальному стане Audi RS 5, заїзд якого відбудеться під час фіналу серії DTM.

На фінальному етапі Deutsche Tourenwagen Masters 2019 у Хоккенхаймі компанія Audi вперше продемонструє роботу боліда RS 5 DTM на низьковуглецевому пальному від німецької фірми Aral.

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Нове пальне Aral на 50% складається з вторинних ресурсів і забезпечує 30-відсоткове скорочення викидів діоксиду вуглецю (CO₂). Тестуватимуть його в реальних умовах на гоночному RS 5 DTM, під капотом якого встановлена дволітрова “турбочетвірка” 2.0 TFSI DTM з віддачею понад 610 к.с.

Фото: болід Audi RS 5 DTM та його мотор – 2.0 TFSI DTM / Audi

Нова розробка Aral за своїми характеристиками відповідає звичайному гоночному пальному Aral Ultimate 102, яке використовується в серії DTM з 2005 року. У порівнянні зі звичайним бензином, низьковуглецеве пальне демонструє зниження шкідливих викидів майже на третину.

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