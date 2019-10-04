Та бавитись з новою іграшкою "Мазда" буде сама.

Шкода, та це не новий хот-хетч Mazdaspeed3, а трековий спорткар, підготований заводським спортивним підрозділом до участі у кільцевих перегонах за стандартом серії TCR.

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Тим не менш, його поява може означати, що пізніше Mazda Motorsport все ж випустить і цивільний спорткар на основі хетчбека Mazda3.

Бойовий болід мало що залишив від стандартного хетчбека Mazda3 – автомобіль має ширший кузов та обвіс з пласкими сплітерами на бамперах, 18-дюймові колеса та гігантський спойлер. Вихлопну трубу вивели в центр заднього бампера. Підвіска – на амортизаторах Bilstein або опційних Öhlins.

Фото: Mazda3 TCR / Roadshow, Mazda

Стандартний чотирициліндровий турбомотор прокачали до потужності у 350 к.с. і 490 Нм крутного моменту, максимальна позначка на тахометрі – 7000 обертів в хвилину. У парі з цим мотором працює шестиступінчата секвентальная коробка передач. Максимальна швидкість становить 241 км/год.

Показати болід в дії Mazda планує під час чотиригодинних перегонів на витривалість Endurance Challenge у рамках гонки Rolex 24 у Дайтоні 26 січня.

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