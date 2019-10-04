Но играть с новой игрушкой "Мазда" будет сама.

Жаль, и это не новый хот-хэтч Mazdaspeed3, а трековый спорткар, подготовленный заводским спортивным подразделением к участию в кольцевых гонках по стандарту серии TCR.

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Тем не менее, его появление может означать, что позже Mazda Motorsport все же выпустит и гражданский спорткар на основе хэтчбека Mazda3.

Боевой болид мало что оставил от стандартного хэтчбека Mazda3 – автомобиль имеет более широкий кузов и обвес с плоскими сплиттерами на бамперах, 18-дюймовые колеса и гигантский спойлер. Выхлопную трубу вывели в центр заднего бампера. Подвеска на амортизаторах Bilstein или опционных Öhlins.

Фото: Mazda3 TCR / Roadshow, Mazda

Стандартный четырехцилиндровый турбомотор прокачали до мощности в 350 к.с. и 490 Нм крутящего момента, максимальная отметка на тахометре – 7000 оборотов в минуту. В паре с этим мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач. Максимальная скорость составляет 241 км/час.

Показать болид в действии Mazda планирует во время четырехчасовых гонок на выносливость Endurance Challenge в рамках гонки Rolex 24 в Дайтоне 26 января.

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