Audi готовит большой гибридный внедорожник на платформе Scout

Американский рынок в последние годы дается Audi непросто. И одна из причин - пошлины на импорт. И теперь компания решила играть по местным правилам: создать большой внедорожник специально под США и производить его... непосредственно в США, рассуждают в Car and Driver.

В отчетах Automotive News и Automobilwoche говорится о том, что новинка будет позиционирована как ответ премиальным внедорожникам вроде Land Rover Defender - массивный, рамный, с серьезными внедорожными возможностями. И в то же время - электрифицированный.

Платформа от Scout, производство в Южной Каролине

Volkswagen Group уже несколько лет развивает бренд Scout как американский ответ на Bronco и Wrangler. Первые модели Scout станут plug-in гибридами с электрическим приводом и ДВС-расширителем хода. Именно эта архитектура ляжет и в основу нового Audi.

То есть будущий флагманский внедорожник Audi будет рамным, с электромоторами как основным приводом и бензиновым двигателем, который работает как генератор. Формат знакомый: он дает электрическую тягу с возможностью преодолевать длинные дистанции без привязки к зарядным станциям.

Производиться новинка будет на заводе Scout в Блайтвуде, штат Южная Каролина. Предприятие еще строится, но производство планируют запустить в конце 2027 года.

Scout Traveler

Почему Audi нужен именно такой внедорожник

В США сегодня продаются прежде всего большие, рамные и брутальные внедорожники. Defender, Bronco, Wrangler и полноразмерные пикапы продаются в огромных объемах. Audi же традиционно ассоциируется с кроссоверами и спортивными моделями, а вот настоящего "утилитарного" оффроудера у бренда нет.

Совместная платформа со Scout помогает сразу в двух вопросах: уменьшает себестоимость и дает Audi готовую архитектуру под внедорожный формат и позволяет собирать авто в США, минуя импортные пошлины.

Volkswagen Group фактически создает "американский центр притяжения", чтобы бороться на равных с местными производителями.

Комментарий Audi

Car and Driver обратился к Audi за подтверждением, однако в компании ответили традиционно: о будущих моделях не комментируют. Однако несколько независимых источников описывают одинаковый сценарий, поэтому проект выглядит реальным.