Audi готує великий гібридний позашляховик на платформі Scout

Американський ринок останніми роками дається Audi непросто. І одна з причин — мита на імпорт. Тож тепер компанія вирішила грати за місцевими правилами: створити великий позашляховик спеціально під США й виробляти його… безпосередньо у США, міркують у Car and Driver.

У звітах Automotive News та Automobilwoche йдеться про те, що новинка буде позиціонована як відповідь преміальним позашляховикам на кшталт Land Rover Defender — масивний, рамний, із серйозними позашляховими можливостями. І водночас — електрифікований.

Платформа від Scout, виробництво в Південній Кароліні

Volkswagen Group уже кілька років розвиває бренд Scout як американську відповідь на Bronco та Wrangler. Перші моделі Scout стануть plug-in гібридами з електричним приводом та ДВЗ-розширювачем ходу. Саме ця архітектура ляже і в основу нового Audi.

Тобто майбутній флагманський позашляховик Audi буде рамним, з електромоторами як основним приводом і бензиновим двигуном, який працює як генератор. Формат знайомий: він дає електричну тягу з можливістю долати довгі дистанції без прив’язки до зарядних станцій.

Вироблятиметься новинка на заводі Scout у Блайтвуді, штат Південна Кароліна. Підприємство ще будується, але виробництво планують запустити наприкінці 2027 року.

Scout Traveler

Чому Audi потрібен саме такий позашляховик

У США сьогодні продаються насамперед великі, рамні та брутальні позашляховики. Defender, Bronco, Wrangler та повнорозмірні пікапи продаються у величезних обсягах. Audi ж традиційно асоціюється з кросоверами та спортивними моделями, а от справжнього «утилітарного» офроудера у бренду немає.

Спільна платформа зі Scout допомагає одразу у двох питаннях: зменшує собівартість і дає Audi готову архітектуру під позашляховий формат та дозволяє збирати авто в США, минаючи імпортні мита.

Volkswagen Group фактично створює «американський центр тяжіння», щоб боротися на рівних з місцевими виробниками.

Коментар Audi

Car and Driver звернувся до Audi по підтвердження, однак у компанії відповіли традиційно: про майбутні моделі не коментують. Проте кілька незалежних джерел описують однаковий сценарій, тож проект виглядає реальним.