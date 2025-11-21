Audi показала удлиненный электрический седан A6L e-tron

A6L - это знаковая модель для Audi в Китае. Именно с нее почти 40 лет назад бренд начал формировать премиальный сегмент страны. Версия с удлиненной базой стала пионером формата "L", который впоследствии стал стандартом для локального рынка. Теперь Audi делает следующий шаг - полностью электрическую модификацию.

Почему Audi создала электрический A6 именно для Китая

Китай - главный рынок электромобилей в мире и ключевой рынок для Audi. Именно здесь поколение A6L годами остается одним из самых успешных премиальных седанов. Логично, что электрический A6L e-tron получил отдельную архитектуру, свой инфотейнмент и адаптированные под вкусы китайских покупателей системы помощи водителю.

Салон - просторный, ведь колесную базу увеличили еще на 132 мм, что особенно важно для клиентов, которые ездят с водителем.

Техника: 107 кВт-ч, 770 км хода и подзарядка на 800 В

Электромобиль получил батарею на 107 кВт-ч - большую, чем у глобальной модели. Она обеспечивает до 770 км пробега по китайскому циклу CLTC.

Платформа работает на 800-вольтовой архитектуре, так что быстрые остановки на зарядке - реальное преимущество этой модели. В то же время внешность A6L e-tron тоже отличается - передняя часть создана специально для локальной версии и визуально выделяет авто от европейского A6 e-tron.

Производство: отдельный завод и полностью локальная линейка

A6L e-tron производится в Чанчуне на заводе Audi FAW NEV - совместном предприятии Audi и FAW, которое создано для производства электромобилей именно для Китая.

На том же предприятии выпускают и Q6L e-tron, и Q6L Sportback e-tron. Серийное производство всех трех электромобилей запустили в течение одного года - это самая масштабная продуктовая инициатива Audi в Китае.