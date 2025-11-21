Audi показала подовжений електричний седан A6L e-tron

A6L — це знакова модель для Audi в Китаї. Саме з неї майже 40 років тому бренд почав формувати преміальний сегмент країни. Версія з подовженою базою стала піонером формату «L», який згодом став стандартом для локального ринку. Тепер Audi робить наступний крок — повністю електричну модифікацію.

Чому Audi створила електричний A6 саме для Китаю

Китай — головний ринок електромобілів у світі й ключовий ринок для Audi. Саме тут покоління A6L роками залишається одним із найуспішніших преміальних седанів. Логічно, що електричний A6L e-tron отримав окрему архітектуру, свій інфотейнмент та адаптовані під смаки китайських покупців системи допомоги водієві.

Салон — просторий, адже колісну базу збільшили ще на 132 мм, що особливо важливо для клієнтів, які їздять із водієм.

Техніка: 107 кВт·год, 770 км ходу та заряджання на 800 В

Електромобіль отримав батарею на 107 кВт·год — більшу, ніж у глобальної моделі. Вона забезпечує до 770 км пробігу за китайським циклом CLTC.

Платформа працює на 800-вольтовій архітектурі, тож швидкі зупинки на зарядці — реальна перевага цієї моделі. Водночас зовнішність A6L e-tron теж відрізняється — передня частина створена спеціально для локальної версії й візуально виділяє авто від європейського A6 e-tron.

Виробництво: окремий завод і повністю локальна лінійка

A6L e-tron виробляється у Чанчуні на заводі Audi FAW NEV — спільному підприємстві Audi та FAW, яке створено для виробництва електромобілів саме для Китаю.

На тому ж підприємстві випускають і Q6L e-tron, і Q6L Sportback e-tron. Серійне виробництво всіх трьох електромобілів запустили впродовж одного року — це наймасштабніша продуктова ініціатива Audi в Китаї.