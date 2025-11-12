Китайський Audi E5 Sportback отримав версію RS: фото

AUDI E5 Sportback має виразний силует, але цифровий художник Sugar Design вирішив зробити його більш привабливим, надавши моделі широкий обвіс з масивними арками коліс і агресивними акцентами у стилі RS6 Avant.

Передня частина отримала чорну панель замість стандартного пофарбованого елементу, що візуально підкреслило складну архітектуру світлодіодних фар. Новий спліттер і занижена посадка додали динаміки, а значок RS натякає на потенціал, якого ми поки що не бачимо в серійній лінійці.

Задня частина також зазнала змін — чорне оздоблення створює більш цілісний і потужний вигляд, який візуально “присаджує” автомобіль до дороги. У результаті електрокар виглядає вражаюче.

Попри те, що Audi поки не планує виводити E5 Sportback за межі Китаю, саме ця модель може підказати, як виглядатимуть майбутні глобальні електрокари бренду, адже попит на E5 у Китаї зріс настільки швидко, що Інгольштадту буде важко ігнорувати його стиль.