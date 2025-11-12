Китайский Audi E5 Sportback получил версию RS: фото

AUDI E5 Sportback имеет выразительный силуэт, но цифровой художник Sugar Design решил сделать его более привлекательным, придав модели широкий обвес с массивными арками колес и агрессивными акцентами в стиле RS6 Avant.

Передняя часть получила чёрную панель вместо стандартного окрашенного элемента, что визуально подчеркнуло сложную архитектуру светодиодных фар. Новый сплиттер и заниженная посадка добавили динамики, а значок RS намекает на потенциал, которого мы пока что не видим в серийной линейке.

Задняя часть также претерпела изменения - черная отделка создает более целостный и мощный вид, который визуально “присаживает” автомобиль к дороге. В результате электрокар выглядит впечатляюще.

Несмотря на то, что Audi пока не планирует выводить E5 Sportback за пределы Китая, именно эта модель может подсказать, как будут выглядеть будущие глобальные электрокары бренда, ведь спрос на E5 в Китае вырос настолько быстро, что Ингольштадту будет трудно игнорировать его стиль.