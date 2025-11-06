Этот уникальный Audi TT не такой, каким кажется: фото

Как рассказывает Motor1, на первый взгляд, на фото обычное купе TT первого поколения, но на самом деле этот автомобиль создали, объединив кузов компактного спорткара с базой от RS4 Avant B5. Разработка длилась около восьми месяцев и стала частью внутренних экспериментов Audi по поиску модели, которая могла бы стоять выше TT в спортивной иерархии - еще до появления серийного R8.

Чтобы совместить обе модели, инженеры сократили шасси RS4 на 170 мм, чтобы оно соответствовало пропорциям TT, но оставили практически все узлы - трансмиссию, подвеску и даже систему полного привода. В результате получился TT, который вел себя как настоящий RS4.

Единственный TT с настоящим V6

Под капотом прототипа установили 2,7-литровый V6 с двойным турбонаддувом - тот же двигатель, что и в RS4 Avant. Это делает его единственным TT, который когда-либо получал настоящий V6 (серийные модели имели только VR6). Мотор установили продольно, а не поперечно, как в стандартных версиях, а систему Haldex заменили на полноприводную Torsen с большим смещением тяги на заднюю ось.

Суммарная мощность составила 375 л.с. и 440 Нм крутящего момента, которые передавались на все колеса через 6-ступенчатую “механику”. TT Coupe RS4 разгонялся до 100 км/ч за 4,9 секунды и развивал максимальную скорость 280 км/ч - настоящий соперник Porsche 911 своего времени.

Тестовый образец, который превзошел 911

По словам Стефана Райля, бывшего руководителя quattro GmbH (теперь Audi Sport), этот экспериментальный TT был “невероятно приятным в управлении и даже превосходил 911”. Автомобиль прошел полный цикл испытаний - более 20 тысяч километров, но до серии так и не дошел.

Причина - высокая стоимость производства и завершение эры Пиеха в концерне Volkswagen Group. Впрочем, идея создания более мощного спорткара на базе Audi TT не исчезла. В 2006 году ее реализовали через дебют Audi R8 - фактического наследника той же концепции, но уже на новом уровне.

Наследие эксперимента

TT Coupe RS4 остался единственным в своём роде, олицетворяя эпоху, когда Audi не боялась рисковать. И хотя сегодня производство TT официально прекращено, а R8 сходит со сцены, бренд готовит возвращение в мир спорткаров - уже в полностью электрическом формате. Ожидается, что в 2027 году дебютирует серийная версия электрического концепта Audi Concept C, который должен продолжить эту традицию инженерной смелости.