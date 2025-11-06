Цей унікальний Audi TT не такий, яким здається: фото

Як розповідає Motor1, на перший погляд, на фото звичайне купе TT першого покоління, але насправді цей автомобіль створили, об’єднавши кузов компактного спорткара з базою від RS4 Avant B5. Розробка тривала близько восьми місяців і стала частиною внутрішніх експериментів Audi із пошуку моделі, яка могла б стояти вище TT у спортивній ієрархії — ще до появи серійного R8.

Щоб поєднати обидві моделі, інженери скоротили шасі RS4 на 170 мм, аби воно відповідало пропорціям TT, але залишили практично всі вузли — трансмісію, підвіску та навіть систему повного приводу. У результаті вийшов TT, який поводився як справжній RS4.

Єдиний TT зі справжнім V6

Під капотом прототипу встановили 2,7-літровий V6 з подвійним турбонаддувом — той самий двигун, що й у RS4 Avant. Це робить його єдиним TT, який коли-небудь отримував справжній V6 (серійні моделі мали лише VR6). Мотор встановили поздовжньо, а не поперечно, як у стандартних версіях, а систему Haldex замінили на повнопривідну Torsen із більшим зміщенням тяги на задню вісь.

Сумарна потужність становила 375 к.с. та 440 Нм крутного моменту, що передавалися на всі колеса через 6-ступеневу “механіку”. TT Coupe RS4 розганявся до 100 км/год за 4,9 секунди й розвивав максимальну швидкість 280 км/год — справжній суперник Porsche 911 свого часу.

Тестовий зразок, який перевершив 911

За словами Стефана Райля, колишнього керівника quattro GmbH (тепер Audi Sport), цей експериментальний TT був “неймовірно приємним у керуванні й навіть перевершував 911”. Автомобіль пройшов повний цикл випробувань — понад 20 тисяч кілометрів, але до серії так і не дійшов.

Причина — висока вартість виробництва та завершення ери Пієха у концерні Volkswagen Group. Втім, ідея створення більш потужного спорткара на базі Audi TT не зникла. У 2006 році її реалізували через дебют Audi R8 — фактичного спадкоємця тієї ж концепції, але вже на новому рівні.

Спадщина експерименту

TT Coupe RS4 залишився єдиним у своєму роді, уособлюючи епоху, коли Audi не боялася ризикувати. І хоча сьогодні виробництво TT офіційно припинено, а R8 сходить зі сцени, бренд готує повернення у світ спорткарів — уже у повністю електричному форматі. Очікується, що у 2027 році дебютує серійна версія електричного концепту Audi Concept C, який має продовжити цю традицію інженерної сміливості.