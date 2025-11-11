У Audi нет RS Q5, но этот тюнер создал его: фото

После выхода нового поколения Audi Q5 в начале года, спортверсия SQ5 осталась самой мощной в линейке, ведь RS-модификации так и не появилось. И если Ингольштадт не спешит создать ее, то тюнеры уже все сделали это сами, отмечает Carscoops.

Внешние изменения от ABT - традиционно сдержанные, но эффектные. Мастера оснастили SQ5 новым аэродинамическим пакетом, который включает передний сплиттер, задний диффузор в цвет кузова и увеличенный спойлер на крыше. В результате машина выглядит агрессивнее - как настоящий RS, который Audi так и не сделала.

Основной акцент также сделали на колесах: огромные 22-дюймовые диски ABT Evo с глянцевым черным покрытием мгновенно изменили характер кроссовера. Для более сдержанных клиентов доступны 20-дюймовые Sport GR с многоспицевым дизайном. Сзади установили четыре выхлопные трубы диаметром 4 дюйма из нержавеющей стали матового черного цвета.

Под капотом - знакомый 3,0-литровый V6 TFSI, который после вмешательства мастеров ABT развивает 440 л.с. (324 кВт) и 600 Нм крутящего момента. Это плюс 72 л.с. и 50 Нм по сравнению со стандартным SQ5. Такая прибавка стала возможной благодаря модулю ABT Power S, который оптимизирует работу двигателя и турбины.

Кроме этого, внедорожник получил заниженные пружины, опускающие клиренс до 45 мм и добавляющие управляемости на извилистых дорогах. Внутри изменений немного: тюнеры ограничились специальными ковриками, подсветкой с логотипом ABT и несколькими мелкими декоративными штрихами. Однако именно этого достаточно, чтобы напомнить, что вы не в стандартном SQ5.

ABT подтвердила, что новый комплект можно установить не только на стандартный SQ5, но и на SQ5 Sportback, правда, без большого заднего спойлера. Цены пока не обнародованы, поэтому заинтересованным владельцам советуют напрямую обращаться в тюнинг-ателье.