У Audi немає RS Q5, але цей тюнер створив його: фото

Після виходу нового покоління Audi Q5 на початку року, спортверсія SQ5 залишилась найпотужнішою у лінійці, адже RS-модифікації так і не з’явилося. І якщо Інгольштадт не поспішає створити її, то тюнери вже все зробили це самі, зазначає Carscoops.

Читайте також: ABT відродила культовий Audi Quattro

Зовнішні зміни від ABT — традиційно стримані, але ефектні. Майстри оснастили SQ5 новим аеродинамічним пакетом, який включає передній спліттер, задній дифузор у колір кузова та збільшений спойлер на даху. В результаті автівка виглядає агресивніше — як справжній RS, який Audi так і не зробила.

Основний акцент також зробили на колесах: величезні 22-дюймові диски ABT Evo з глянцевим чорним покриттям миттєво змінили характер кросовера. Для більш стриманих клієнтів доступні 20-дюймові Sport GR із багатоспицевим дизайном. Позаду встановили чотири вихлопні труби діаметром 4 дюйми з нержавіючої сталі матового чорного кольору.

Також цікаво: Cupra випускатиме ексклюзивні авто разом з ABT

Під капотом — знайомий 3,0-літровий V6 TFSI, який після втручання майстрів ABT розвиває 440 к.с. (324 кВт) та 600 Нм крутного моменту. Це плюс 72 к.с. і 50 Нм у порівнянні зі стандартним SQ5. Така надбавка стала можливою завдяки модулю ABT Power S, який оптимізує роботу двигуна і турбіни.

Окрім цього, позашляховик отримав занижені пружини, що опускають кліренс до 45 мм і додають керованості на звивистих дорогах. Всередині змін небагато: тюнери обмежилися спеціальними килимками, підсвічуванням з логотипом ABT та кількома дрібними декоративними штрихами. Проте саме цього достатньо, щоб нагадати, що ви не в стандартному SQ5.

Читайте також: Злодії викрали колеса та гальма з 7 автівок Audi-ABT на суму в 300 тисяч євро

ABT підтвердила, що новий комплект можна встановити не лише на стандартний SQ5, а й на SQ5 Sportback, щоправда, без великого заднього спойлера. Ціни поки не оприлюднені, тому зацікавленим власникам радять напряму звертатися до тюнінг-ательє.