Производитель прощается с R8: 2023 модельный год станет последним для этой модели, компания решила оригинально почтить автомобиль и его наследие.

По автомобильным меркам стаж Audi R8 можно приравнять к эпохе – почти два десятилетия данная модель дарила острые ощущения и динамику движения. И вот путешествие подходит к финишу, поскольку 2023 год станет для культового суперкара последним.

Торжества пройдут на дорожках Reunion Motorsports Rolex Monterey. Организаторы обещают, что это станет "праздником прошлого и взглядом на будущее". R8 сделает свои "последние круги легендарной трассой в сопровождении RS e-tron GT", высокопроизводительного электромобиля бренда.

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Хотя упомянутый RS e-tron GT является поворотом в будущее, R8 заслужил свое место в учебниках истории, а также на треке. В рамках празднования каждый R8 на Monterey Car Week будет иметь уникальную обшивку, созданную дизайнером экстерьера суперкара первого поколения Фрэнком Ламберти.

Audi подробности праздника держит в секрете, но говорит, что их вдохновит R8, "рожденный на трассе и созданный для удачи на дороге".

Выставка Audi на Monterey – это не просто ностальгический взгляд на прошлое, это увлекательный взгляд на будущее. Будет представлена полная линейка моделей Audi e-tron, включая RS e-tron GT, Q4 Sportback e-tron, Q8 Sportback e-tron и Q8 e-tron SUV. Фото: Audi

Ценник на мощное купе R8 V10 2023 quattro стартует с 209 700 долларов. Автомобиль имеет 5,2-литровый двигатель V10, выдающий 602 л.с. (449 кВт/610 л.с.) и 559 Нм крутящего момента. Он подключен к семиступенчатой коробке S tronic, позволяющей полноприводному суперкару разгоняться 0-96 км/ч за 3,1 секунды и развивать максимальную скорость 332 км/ч.

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Любители также могут выбрать более доступный вариант с задним приводом, стоимость которого начинается от 158 600 долларов. Однако его мощность снизилась до 562 л.с. (419 кВт/570 л.с.) с 550 Нм крутящего момента. Эта "медленная" версия наберет 0-96 км/ч за 3,6 секунды и "пострадает" в максимальной скорости до 328 км/ч.