Виробник прощається з R8: 2023 модельний рік стане останнім для цієї моделі, тож компанія вирішила оригінально вшанувати автомобіль та його спадок.

За автомобільними мірками стаж Audi R8 можна прирівняти до епохи – майже два десятиліття ця модель дарувала гострі відчуття й динаміку руху. І ось подорож добігає до фінішу, оскільки 2023 рік стане для культового суперкара останнім.

Урочистості пройдуть на доріжках Reunion Motorsports Rolex Monterey. Організатори обіцяють, що це стане "святом минулого та поглядом у майбутнє". R8 зробить свої "останні кола легендарною трасою у супроводі RS e-tron GT", високопродуктивного електромобіля бренду.

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Хоча згаданий RS e-tron GT є поворотом у майбутнє, R8 заслужив своє місце в підручниках історії, а також на треку. У рамках святкування кожен R8 на Monterey Car Week матиме унікальну обшивку, створену дизайнером екстер’єру суперкара першого покоління Френком Ламберті.

Audi подробиці свята тримає у таємниці, але каже, що їх надихне R8, "народжений на трасі та створений для удачі на дорозі".

Виставка Audi на Monterey – це не просто ностальгічний погляд на минуле, це захоплюючий погляд у майбутнє. Буде представлена ​​повна лінійка моделей Audi e-tron, включаючи RS e-tron GT, Q4 Sportback e-tron, Q8 Sportback e-tron і Q8 e-tron SUV. Фото: Audi

Цінник на потужне купе R8 V10 2023 року quattro стартує з 209 700 доларів. Автомобіль має 5,2-літровий двигун V10, що видає 602 к.с. (449 кВт / 610 к.с.) і 559 Нм крутного моменту. Він підключений до семиступінчастої коробки передач S tronic, що дозволяє повнопривідному суперкару розганятися 0-96 км/год за 3,1 секунди та розвивати максимальну швидкість 332 км/год.

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Шанувальники також можуть вибрати більш доступний варіант із заднім приводом, вартість якого починається від 158 600 доларів. Однак його потужність зменшилася до 562 к.с. (419 кВт / 570 к.с.) з 550 Нм крутного моменту. Ця "повільна" версія набере 0-96 км/год за 3,6 секунди і "постраждає" в максимальній швидкості до 328 км/год.