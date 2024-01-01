Audi прекратит производство Q8 e-tron уже в следующем месяце

Как сообщает Carscoops, работники и руководство компании недавно согласовали “социальный план”, который будет работать для всех рабочих, потерявших свои места.

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Руководство Audi не вдавалось в детали, но заявило: “в дополнение к уже объявленной добровольной премии, социальный план включает много других мер поддержки, которые являются открытыми для всех работников. Это и специальные возрастные мероприятия для тех, кому за шестьдесят лет, и коучинговые услуги, и так называемые аутплейсмент-услуги для уволенных сотрудников”.

Завод Audi в Брюсселе

Размер выплаты, которую получат работники, будет высчитываться по стажу работы и дополнять выплату при увольнении, что требуется законом. Компания также добавила, что общий размер компенсации вдвое превышает тот, что должны были бы получить рабочие.

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Вероятно, профсоюзы сотрудников Volkswagen, обратят внимание на это, поскольку автопроизводитель недавно объявил о планах сократить более 35 000 рабочих мест в Германии. Компания также сократит собственное производство примерно на 734 000 автомобилей.