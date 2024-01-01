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Audi припинить виробництво Q8 e-tron вже наступного місяця

Останній екземпляр кросовера Q8 e-tron покине конвеєр вже 28 лютого, оскільки Audi закриває свій завод в Брюсселі. Близько 3000 тисяч його працівників втратять роботу.
Audi Q8 e-tron перестануть виробляти - Auto24

ФОТО: Audi|

Audi Q8 e-tron Sportback

Данило Северенчук
logo28 січня, 18:50
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Як повідомляє Carscoops, працівники та керівництво компанії нещодавно погодили “соціальний план”, який працюватиме для всіх робітників, що втратили свої місця.

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Керівництво Audi не вдавалося в деталі, але заявило: “на додаток до вже оголошеної добровільної премії, соціальний план включає багато інших заходів підтримки, які є відкритими для всіх працівників. Це і спеціальні вікові заходи для тих, кому за шістдесят років, і коучингові послуги, і так звані аутплейсмент-послуги для звільнених співробітників”.

Завод Audi в Брюсселі

Розмір виплати, яку отримають працівники, вираховуватиметься за стажем роботи й доповнюватиме виплату при звільненні, що вимагається законом. Компанія також додала, що загальний розмір компенсації вдвічі перевищуватиме той, що мали б отримати робітники.

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Ймовірно, профспілки співробітників Volkswagen, звернуть увагу на це, оскільки автовиробник нещодавно оголосив про плани скоротити понад 35 000 робочих місць у Німеччині. Компанія також скоротить власне виробництво приблизно на 734 000 автівок.

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