Audi призвала владельцев плагинов не заряжать батареи из-за риска пожара

Как сообщает Carscoops, всего компания отзывает 4616 авто по всей территории Соединенных Штатов. Проблема заключается в том, что их аккумуляторы могут подвергнуться тепловой перегрузке в результате зарядки и вызвать возгорание автомобиля.

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Audi говорит, что все еще исследует первопричину проблемы, но считает, что дефект мог возникнуть при производстве модулей аккумуляторов на заводе Samsung SDI в Венгрии. В августе 2023 года компания впервые получила уведомление о четырех случаях перегрева батареи на европейских авто.

Впоследствии автопроизводитель получил данные о других подобных инцидентах и отозвал партию в 50 батарей, чтобы исследовать проблемы. Несмотря на то, что изучение и анализ появления дефекта все еще продолжается, Audi приняла решение отозвать американские модели Q5 2022-2023 гг., которые были изготовлены с 10 августа 2021 года до 10 декабря 2022 года, а также A7 2022 модельного года, которые покинули конвейер с 2 июля 2021 г. до 4 мая 2022 года.

Audi не известно о каких-либо случаях травм, аварий, или пожаров в США, связанных с неисправностью. Во втором квартале 2025 года немецкий автопроизводитель представит новое программное обеспечение для бортовой диагностики, которое будет выявлять потенциальные дефекты с аккумуляторными модулями и предупреждать водителя, прежде чем возникнут проблемы.

Как сообщается, что в пострадавших автомобилях с включенными онлайн-сервисами придется заменить любые модули или высоковольтные батареи, если онлайн-данные укажут на критическую неисправность. В результате владельцы получат указания воздержаться от зарядки своих транспортных средств от любых источников (станций зарядки или двигателя авто).

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То же касается моделей Q5 PHEV и A7 PHEV без онлайн-системы данных, но здесь владельцам рекомендуется прекратить зарядку аккумуляторов уже сейчас, пока не станет доступным новое диагностическое программное обеспечение