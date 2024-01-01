Audi закликала власників плагінів не заряджати батареї через ризик пожежі

Як повідомляє Carscoops, усього компанія відкликає 4616 авто по всій території Сполучених Штатів. Проблема полягає у тому, що їх акумулятори можуть зазнати теплового перенавантаження в результаті заряджання й спричинити займання автомобіля.

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Audi каже, що все ще досліджує першопричину проблеми, але вважає, що дефект міг виникнути під час виробництва модулів акумуляторів на заводі Samsung SDI в Угорщині. У серпні 2023 року компанія вперше отримала сповіщення про чотири випадки перегрівання батареї на європейських авто.

Згодом автовиробник отримав дані про інші подібні інциденти й відкликав партію в 50 батарей, щоб дослідити проблеми. Попри те, що вивчення та аналіз появи дефекту все ще триває, Audi прийняла рішення відкликати американські моделі Q5 2022-2023 рр., що були виготовлені з 10 серпня 2021 року до 10 грудня 2022 року, а також A7 2022 модельного року, які покинули конвеєр з 2 липня 2021 р. до 4 травня 2022 року.

Audi не відомо про будь-які випадки травм, аварій, чи пожеж в США, пов’язаних з несправністю. У другому кварталі 2025 року німецький автовиробник представить нове програмне забезпечення для бортової діагностики, яке виявлятиме потенційні дефекти з акумуляторними модулями та попереджатиме водія, перш ніж виникнуть проблеми.

Як повідомляється, що в постраждалих автомобілях з увімкненими онлайн-сервісами доведеться замінити будь-які модулі або високовольтні батареї, якщо онлайн-дані вкажуть на критичну несправність. В результаті власники отримають вказівки утриматись від заряджання своїх транспортних засобів від будь-яких джерел (станцій зарядки чи двигуна авто).

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Те саме стосується моделей Q5 PHEV і A7 PHEV без онлайн-системи даних, але тут власникам рекомендовано припинити зарядку акумуляторів вже зараз, доки не стане доступним нове діагностичне програмне забезпечення.a