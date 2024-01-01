Audi Q6 e-tron получил более дешевую версию с увеличенным запасом хода

Audi расширяет линейку Q6 e-tron. Как сообщает Carscoops, новая модель использует 100 кВт-ч, и один электромотор на задней оси, поэтому моноприводная версия на 60 л.с. слабее полноприводного исполнения.

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Динамика кроссовера осталась на уровне 6,6 секунды, чтобы достичь первой сотни. Максимальная скорость ограничена на отметке в 210 км/ч. Батарея автомобиля имеет поддержку возможности зарядки от станций постоянного тока до 260 кВт.

Такая мощность позволяет получить около 260 км запаса хода всего за 10 минут. Для полной зарядки от домашней розетки на 230 В требуется более 10 часов.

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Кроссовер будет предлагаться с 18-дюймовыми дисками и имеет специальное покрытие Mythos Black. Светодиодные фары вместе с тканевым интерьером также входят в базовое исполнение. Audi уже принимает заказы на новый Q6 e-tron performance. Его объявленная стоимость в Германии начинается с 68 800 евро, тогда как полноприводная версия стоит 74 400 евро.