Audi Q6 e-tron отримав дешевшу версію зі збільшеним запасом ходу

Audi розширює лінійку Q6 e-tron. Нова модель використовує 100 кВт-год, й один електромотор на задній осі, тому монопривідна версія на 60 к.с. слабша за повнопривідне виконання.

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Динаміка кросовера залишилась на рівні 6,6 секунд, аби досягнути першої сотні. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 210 км/год. Батарея автомобіля має підтримку можливості зарядки від станцій постійного струму до 260 кВт.

Така потужність дозволяє отримати близько 260 км запасу ходу всього за 10 хвилин. Для повної зарядки від домашньої розетки на 230 В потрібно понад 10 годин.

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Кросовер пропонуватиметься з 18-дюймовими дисками й має спеціальне покриття Mythos Black. Світлодіодні фари разом з тканинним інтер’єром також входять у базове виконання. Audi вже приймає замовлення на новий Q6 e-tron performance. Його оголошена вартість в Німеччині починається з 68 800 євро, тоді як повнопривідна версія коштує 74 400 євро.