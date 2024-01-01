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Audi Q6 e-tron отримав дешевшу версію зі збільшеним запасом ходу

Електричний кросовер Q6 e-tron Performance почне продаватись в Європі вже влітку. Він матиме задній привід, потужність в 322 к.с. й запас ходу в 641 км за WLTP. Його вартість становитиме 68 800 євро, що на 5 900 євро менше, ніж за повнопривідний варіант.
Audi представила задньопривідну версію Q6 e-tron з більшим запасом ходу - Auto24

ФОТО: Audi|

Audi Q6 e-tron Performance

Данило Северенчук
logo30 травня, 16:57
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Audi розширює лінійку Q6 e-tron. Нова модель використовує 100 кВт-год, й один електромотор на задній осі, тому монопривідна версія на 60 к.с. слабша за повнопривідне виконання.

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Динаміка кросовера залишилась на рівні 6,6 секунд, аби досягнути першої сотні. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 210 км/год. Батарея автомобіля має підтримку можливості зарядки від станцій постійного струму до 260 кВт.

Така потужність дозволяє отримати близько 260 км запасу ходу всього за 10 хвилин. Для повної зарядки від домашньої розетки на 230 В потрібно понад 10 годин.

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Кросовер пропонуватиметься з 18-дюймовими дисками й має спеціальне покриття Mythos Black. Світлодіодні фари разом з тканинним інтер’єром також входять у базове виконання. Audi вже приймає замовлення на новий Q6 e-tron performance. Його оголошена вартість в Німеччині починається з 68 800 євро, тоді як повнопривідна версія коштує 74 400 євро.

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