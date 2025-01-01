Audi Q7 конфисковали на границе из-за чрезмерной склонности водителя к курению

Своего автомобиля 33-летний житель Львовщины лишился на пункте пропуска "Шегини–Медика". Он хотел пересечь границу и ехать дальше, но дальше пришлось добираться на перекладных.

Как говорится в сообщении Львовской таможни, при осмотре Audi инспекторы таможни совместно с сотрудниками Департамента СПКЗ Гостаможслужбы обнаружили скрытый товар. Его нашли в конструкционных полостях.

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В ходе осмотра из тайников было изъято 436 одноразовых электронных сигарет Roqy Flonq. Владелец автомобиля настолько творчески подошел к сокрытию контрабандного товара, что доступ к закрытым "закоулкам" стал возможен только после демонтажа определенных частей автомобиля и собственноручно изготовленных пластин.

Фото: Львовская таможня

По данному факту составлен админпротокол, в соответствии с ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. По предварительной оценке ориентировочная стоимость обнаруженных девайсов составляет более 400 тысяч гривен.

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Все сигареты изъяты вместе с автомобилем. Домой мужчина поехал на перекладных. Деньги на проезд у него были.