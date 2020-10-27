Новичок появился на людях во время суточного марафона "24 часа Спа", хотя участия в нем не принимает.

Электрическое четырехдверное купе e-tron GT в серийном виде немецкий автопроизводитель еще не показывал без камуфляжа, но уже выкатил спортивную версию e-tron GT RS. Правда, тоже в маскировочной пленке.

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RS e-tron GT вывел за собой кавалькаду гоночных болидов Audi R8 LMS на гоночный трек.

Audi e-tron GT построен на базе Porsche Taycan, который в двухмоторном исполнении Turbo S имеет продуктивность в 625 л. с. и 850 Нм, с возможностью кратковременного увеличения отдачи до 761 л. с. и 1050 Нм. Такой спорткар разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды и может продолжать ускорение до максимальных 260 км/час.

Ранее производитель из Ингольштадта обещал Audi RS e-tron GT мощность более 700 л. с. при этом, совсем не обязательно, что техническую начинку для него полностью позаимствуют у Taycan – возможно, RS e-tron GT получит третий мотор, по примеру кроссоверов e-tron S и e-tron S Sportback.