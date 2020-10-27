Новачок з'явився на людях під час добового мараону "24 години Спа", хоча участі у ньому не бере.

Електричне чотиридверне купе e-tron GT в серійному вигляді німецький автовиробник ще не показував без камуфляжу, але вже викотив спортивну версію e-tron GT RS. Щоправда, теж у маскувальній плівці.

Також цікаво: Новий Hummer на 1000 кінських сил: що відомо про відроджену легенду

RS e-tron GT вивів за собою кавалькаду гоночних болідів Audi R8 LMS на гоночний трек.

Audi e-tron GT побудований на базі Porsche Taycan, котрий у двомоторному виконанні Turbo S маєпродуктивність у 625 к.с. і 850 Нм, з можливістю короткочасного збільшення віддачі до 761 к.с. і 1050 Нм. Такий спорткар розганяється з місця до 100 км/год за 2,8 секунди і може продовжувати прискорення до максимальних 260 км/год.



Раніше виробник з Інгольштадту обіцяв Audi RS e-tron GT потужність більше 700 к.с. При цьому, зовсім не обов’язково, що технічну начинку для нього повністю запозичать у Taycan – можливо, RS e-tron GT отримає третій мотор, за прикладом кросоверів e-tron S та e-tron S Sportback.