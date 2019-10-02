Младший брат абсолютно безумного RS6 Avant, который дебютировал чуть раньше, предлагает динамику Porsche в более практичном кузове. Теперь еще более агрессивном.

Силовая установка и шасси Audi RS4 Avant 2020 такая же, как у предшественника, а вот внешность нового универсала не оставляет старому ни единого шанса.

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Универсал-прежнему оснащается 2,9-литровым турбо V6 мощностью в 450 л.с. и 600 Нм. Этот агрегат можно встретить и в спорткарах Porsche. С фирменной АКП на 8 передач и полным приводом Quattro RS4 Avant выстреливает до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

Внешние модификации спортивного универсала включают новую радиаторную решетку, аэродинамический пакет и матричную LED-оптику, правда, доступную в качестве опции.

Фото: Audi RS4 Avant 2020 / Audi

Заметно обновление внутри – 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы MMI. Его появление привело к отказу от фирменной "шайбы" селектора на центральном тоннеле Audi RS4 Avant. Кроме того, цифровую панель приборов Virtual Cockpit наделили новой графикой, соответствующей стилю машины, и способностью отображать специфические данные, например, время прохождения круга, уровень боковых перегрузок и т.д..

Фото: обновленный спортивный универсал Audi RS4 Avant / Audi

В Европе продажи Audi RS4 Avant 2020 начнутся уже в конце этого месяца по цене от 81 400 евро.

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