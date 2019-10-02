Молодший брат абсолютно шаленого RS6 Avant, який дебютував трохи раніше, також пропонує динаміку Porsche у практичнішому кузові. Тепер ще агресивнішому.

Силова установка та шасі Audi RS4 Avant 2020 така ж, як у попередника, а от зовнішність нового універсала не залишає старому жодного шансу.

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Універсал як і раніше оснащується 2,9-літровим турбо V6 потужністю у 450 к.с. і 600 Нм. Цей агрегат можна зустріти і в спорткарах Porsche. З фірмовою АКП на 8 передач та повним приводом Quattro RS4 Avant вистрілює до 100 км/год за 4,1 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на 250 км/год.

Зовнішні модифікації спортивного універсала включають нову радіаторну решітку, аеродинамічний пакет та матричну LED-оптику, щоправда, доступну в якості опції.

Фото: Audi RS4 Avant 2020 / Audi

Найпомітніше оновлення всередині – 10,1-дюймовий сенсорний екран мультімедійної системи MMI. Його поява призвела до відмови від фірмової “шайби” селектора на центральному тунелі Audi RS4 Avant. Крім того, цифрову панель приладів Virtual Cockpit наділили новою графікою, відповідною стилю машини, та здатністю відображати специфічні дані, наприклад, час проходження кола, рівень бічних перевантажень тощо.

Фото: оновлений спортивний універсал Audi RS4 Avant / Audi

В Європі продажі Audi RS4 Avant 2020 розпочнуться вже в кінці цього місяця за ціною від 81 400 євро.

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