Avatr представил кроссовер 07 - электромобиль и гибрид

Компания Avatr Technology выпустила свою первую модель, которая предлагается как электромобиль на аккумуляторе (BEV), так и гибридный электромобиль (PHEV), поскольку гибриды рассматриваются как панацея для увеличения продаж, сообщает CnEVPost.

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Бренд электромобилей (EV) при поддержке Changan Automobile, CATL и Huawei на презентации выпустил Avatr 07, пятиместный кроссовер в стиле других моделей бренда.

Avatr 07 EREV является первой моделью Avatr, которая использует систему расширенного радиуса действия Kunlun. Компания планирует запустить варианты EREV для существующих моделей Avatr 11 SUV и Avatr 12 sedan в четвертом квартале.

В течение следующих трех лет Avatr выпустит 17 новых продуктов, включая средние и большие пятиместные кроссоверы, большие шестиместные SUV, MPV (многоцелевые транспортные средства) и купе.

Большинство первых китайских электромобилей сначала были нацелены на рынок электромобилей, но опыт последних нескольких лет показал, что PHEV оказались более популярными.

EREV питаются только от аккумуляторов, поэтому вы получаете впечатление от вождения BEV, имея запас хода, сравним с запасом хода топливного автомобиля.

Длина Avatr 07 составляет 4825 мм, ширина – 1980 мм, высота - 1620 мм, а колесная база - 2940 мм. Avatr 07 доступен в трех вариантах BEV, а также в трех вариантах EREV, с диапазоном цен от 219 900 юаней (31 360 долларов) до 289 900 юаней.

Полностью электрический вариант базируется на высоковольтной платформе 800 В, а версия с одним двигателем имеет максимальную мощность двигателя 252 кВт и максимальный крутящий момент 365 Нм, способен разгоняться от 0 до 100 километров в час за 6,3 секунды.

Его двухмоторная версия имеет дополнительный передний двигатель с максимальной мощностью 188 кВт и 280 Нм максимального крутящего момента. Этот вариант способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды.

Avatr 07 BEV стандартно поставляется с аккумулятором Shenxing емкостью 82,16 кВт-ч, литий-железо-фосфатным (LFP) аккумулятором CATL 4C с поддержкой быстрой зарядки, выпущенным в августе 2023 года и способным заряжать от 0 до 80 процентов за 20 лет. минут.

Полностью электрический вариант имеет запас хода CLTC 650 километров для двух одномоторных версий и 610 километров для полноприводной версии.

Три варианта гибридов Avatr 07 EREV получили стартовую цену 219 900 юаней (31 360 долларов).

Две самые дешевые версии – это модели с одним двигателем и задним приводом с максимальной мощностью двигателя 231 кВт и максимальным крутящим моментом 367 Нм, которые способны разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,6 секунды.

Самой дорогой версией является заднеприводная модель с двойным двигателем и дополнительным передним двигателем, который выдает 131 кВт пиковой мощности и 262 Нм максимального крутящего момента и способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды.

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Avatr 07 EREV стандартно поставляется с аккумулятором LFP емкостью 39,05 кВт/ч, что обеспечивает запас хода CLTC 220-230 километров. Он имеет комбинированный запас хода CLTC 1050-1100 километров при полной заправке и зарядке.

В августе Avatr поставил 3712 автомобилей, что на 87,95% больше, чем в прошлом году. С января по август Avatr поставил 36 367 автомобилей, что на 150,7% больше, чем в прошлом году.