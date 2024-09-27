Avatr представив кросовер 07 - електромобіль та гібрид

Компанія Avatr Technology випустила свою першу модель, яка пропонує як електромобіль на акумуляторі (BEV), так і гібридний електромобіль (PHEV), оскільки гібриди розглядаються як панацея для збільшення продажів, повідомляє CnEVPost.

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Бренд електромобілів (EV) за підтримки Changan Automobile, CATL і Huawei на презентації випустив Avatr 07, п’ятимісний кросовер в стилі інших моделей бренду.

Avatr 07 EREV є першою моделлю Avatr, яка використовує систему розширеного радіусу дії Kunlun. Компанія планує запустити варіанти EREV для існуючих моделей Avatr 11 SUV і Avatr 12 sedan у четвертому кварталі.

Протягом наступних трьох років Avatr випустить 17 нових продуктів, включаючи середні та великі п’ятимісні кросовери, великі шестимісні SUV, MPV (багатоцільові транспортні засоби) і купе.

Більшість перших китайських електромобілів спочатку були націлені на ринок електромобілів, але досвід останніх кількох років показав, що PHEV виявились більш популярними.

EREV живляться лише від акумуляторів, тож ви отримуєте враження від водіння BEV, маючи запас ходу, порівнянний із запасом ходу паливного автомобіля.

Довжина Avatr 07 становить 4825 мм, ширина — 1980 мм, висота — 1620 мм, а колісна база — 2940 мм. Avatr 07 доступний у трьох варіантах BEV, а також у трьох варіантах EREV, з діапазоном цін від 219 900 юанів (31 360 доларів) до 289 900 юанів.

Повністю електричний варіант базується на високовольтній платформі 800 В, а версія з одним двигуном має максимальну потужність двигуна 252 кВт і максимальний крутний момент 365 Нм, здатний розганятися від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,3 секунди.

Його двомоторна версія має додатковий передній двигун з максимальною потужністю 188 кВт і 280 Нм максимального крутного моменту. Цей варіант здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди.

Avatr 07 BEV стандартно постачається з акумулятором Shenxing ємністю 82,16 кВт-год, літій-залізо-фосфатним (LFP) акумулятором CATL 4C із підтримкою швидкої зарядки, випущеним у серпні 2023 року та здатним заряджати від 0 до 80 відсотків за 20 років. хвилин.

Повністю електричний варіант має запас ходу CLTC 650 кілометрів для двох одномоторних версій і 610 кілометрів для повнопривідної версії.

Три варіанти гібридів Avatr 07 EREV мають стартову ціну 219 900 юанів (31 360 доларів).

Дві найдешевші версії – це моделі з одним двигуном і заднім приводом з максимальною потужністю двигуна 231 кВт і максимальним крутним моментом 367 Нм, які здатні розганятися від 0 до 100 км/год за 6,6 секунди.

Найдорожчою версією є задньопривідна модель із подвійним двигуном і додатковим переднім двигуном, який видає 131 кВт пікової потужності та 262 Нм максимального крутного моменту та здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,9 секунди.

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Avatr 07 EREV стандартно постачається з акумулятором LFP ємністю 39,05 кВт/год, що забезпечує запас ходу CLTC 220-230 кілометрів. Він має комбінований запас ходу CLTC 1050-1100 кілометрів при повній заправці та зарядці.

У серпні Avatr поставив 3712 автомобілів, що на 87,95% більше, ніж у минулому році. З січня по серпень Avatr поставив 36 367 автомобілів, що на 150,7% більше, ніж у минулому році.