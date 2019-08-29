Потенциальный заместитель главы транспортного комитета ВРУ предлагает малую авиацию как альтернативу плохим дорогам.

Кандидат на должность заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко, который представляет партию "Слуга народа", считает одним из приоритетов законодательной деятельности развитие малой авиации и внутренних низкобюджетных авиаперелетов.

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Они должны стать, по его мнению, альтернативой изношенному железнодорожному транспорту и плохим дорогам. Об этом, как пишет ЦТС, народный избранник рассказал в интервью Лиге.

Отвечая на вопрос о первых законодательных инициативах, Крейденко заявил: "Нам нужно разобраться с малой авиацией, реформировать речной транспорт, внедрить автоматическое взвешивание автотранспорта на дорогах".

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"Я имею в виду, стимулировать развитие малой авиации. Автодороги плохие, железнодорожный транспорт на 60% изношен, нужно дать возможность дешево, быстро передвигаться по стране при помощи малой авиации", – добавил депутат.

Владимир Крейденко

На уточняющий вопрос, имеется ли в виду использование маленьких самолетов в качестве транспорта по аналогии с такси, парламентарий ответил: "В том числе и как такси. Чтобы мы могли беспрепятственно долететь из пункта А в пункт Б. И нужно развивать региональные лоукосты". Последними, по мнению Владимира Крейденко, могут выступать как украинские, так и иностранные авиакомпании.

Напомним, по распространенной накануне информации, предполагалось, что Владимир Крейденко может стать председателем транспортного комитета ВРУ. Но позже появилось уточнение, что он будет заместителем председателя комитета.

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