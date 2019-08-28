До конца лета остались считанные дни, поэтому многие уже думает о старте нового активного сезона. А то, что он будет активным, во всяком случае, в автомобильном направлении, подтверждает количество новинок, которые приедут в Украину.

Не дождавшись сентября, и опасаясь, что может испортиться погода, и презентация на крыше в центре Киева станет невозможной, свою культовую новинку презентовала Subaru. Буквально в последние дни августа. И, так сказать, закрыли летний сезон.

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В самом начале сентября в Украину приедут такие яркие новинки, как обновленные Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz GLC Coupé, а также – Mercedes-Benz CLA Coupé. Возможно, будет и новый Mercedes-Benz GLS.

Ожидают появления в Украине и самой топовой модификации Maserati Levante Trofeo с двигателем V8 мощностью 590 к.с. В Maserati не скрывают, что главной мишенью этой новинки станут поклонники Porsche Cayenne GTS и Cayenne Turbo, но в ореоле попадания значатся даже фаны Lamborghini Urus. Чем же Maserati Levante Trofeo лучше этих культовых авто? Среди суперкроссовера с V8 мощнее только Lamborghini Urus (650 л. с.) и сумасшедший Jeep Grand Cherokee Trackhawk (717 л. с.). Чуть мощнее будет Bentley Bentayga с 608-сильным двигателем, но у него двигатель W12. Maserati Levante Trofeo стал не просто быстрее, он забрался в “высшую лигу” SUV с максимальной скоростью за 300 км \ час.

С нетерпением ждем молодую и популярную во все времена новую BMW 3-й серии. С не меньшим нетерпением фаны "Фокуса" ожидают приезда к нам кроссовера на базе популярной модели Ford Focus – Ford Focus Active. Эта новинка не только носит модное название кроссовер, но благодаря увеличенному дорожному просвету, может проехать там, где кто-то сядет на брюхо. Во всяком случае, съезжать с дороги "на природу" за рулем Focus Active не так страшно.

Также осенью обещают представить и новый Ford Edge. Когда впервые показали новый Edge этой весной в Амстердаме, то сначала подумали, что это "Ренж Ровер". Американский шик так и рвется напоказ с этой новинки.

Осенью состоится и планировавшийся на конец лета дебют в Украине фейслифтинговый Skoda Superb. Некоторые коллеги уже поездили на ней на европейском тесте. И надо сказать, что во-первых, Superb стал еще лучше. Во всех смыслах. А во-вторых, – появилась полноприводная версия повышенной проходимости Superb Scout 4x4. Такой себе замаскированный под лимузин злой и быстрый внедорожник.

Ожидается премьера концептуально новой, яркой Skoda Scala. Новинка предлагает новую концепцию интерьера, высокий уровень безопасности, электронные системы помощи для водителя, а также характерное для SKODA пространство и комфорт. На первые версии уже объявлены цены.

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Осенью появится новый SEAT Tarraco. Новый Tarraco возглавляет линейку внедорожников SEAT как старший брат моделей Ateca и Arona. В Украине будет доступен с двумя версиями двигателей: 2.0 TDI (150 к.с.) DSG, 2.0 TDI (190 л.с.) DSG.

В четвертом квартале ожидаются официальные поставки полностью электрического автомобиля Audi e-tron. Audi e-tron оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью свыше 400 л. с. Запас хода электрокара от Audi на одном полном заряде аккумулятора составляет более 400 километров по циклу WLTP.

Увидим мы и новое поколение модели Audi Q3. Основные ее конкуренты – BMW X1, Mercedes Benz GLA. Осенью в Украине можно будет купить Opel Combo VP. Он будет конкурировать с VW Caddy, Ford Connect. Можно ожидать также появления в Украине обновленного Ford Mondeo. В начале четвертого квартала к нам обещают привезти обновленный Ford Ranger. А также – обновленный Ford Transit V363. Обновятся Renault Master и Renault Trafic.

Ноябрь. На этот месяц запланирована новинка легендарной немецкой марки – Porsche Taycan. Volkswagen Passat B8 (рестайлинговая версия)будет оснащен двигателями 1.4 TSI (150 л. с.), 2.0 TSI (190-220 л. с.), 2.0 TDI (150-190 л. с.) и передним приводом. Помимо обновленного экстерьера и интерьера, который соответствует трендам дизайна, в Украине это будет первая модель в линейке Volkswagen с возможностью беспроводного подключения Android Auto и Apple CarPlay. Основные конкуренты – Toyota Camry, Mazda6.

В ноябре-декабре ожидается выход обновленной модели Volkswagen Transporter (Т6) с двигателями типа 2.0 TDi с различными возможными модификациями. Дебютирует и Volkswagen Amarok с мощным дизельным двигателем мощностью 190 kW (258 л.с.).

Porsche Cayenne Coupe. Его допремьерный показ был в рамках Porsche Road Tour, о котором мало кто знал. В наличии в Украине будет с ноября.

Декабрь. Есть ряд моделей, сроки появления которых у нас еще не подтверждены окончательно. Но они точно будут. Например, специальная модификация Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edition (разработка SVO Special Vehicle Operations), по плану должна появиться у официальных дилеров в Украине в конце 2019 года. Пока под вопросом, но есть вероятность, что к нам приедет Hyundai Palisade.

Мировая премьера Land Rover Defender запланирована на сентябрь 2019 г. Но в Украине этот внедорожник будет скорее всего уже в 2020 году. Под конец нынешнего – начало следующего года обновится Renault Koleos.

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