До кінця літа залишилися лічені дні, тому багато хто вже думає про старт нового активного сезону. А те, що він буде активним, у всякому разі, в автомобільному напрямку, підтверджує кількість новинок, які приїдуть в Україну.

Не дочекавшись вересня, і побоюючись, що може зіпсуватися погода, і презентація на даху в центрі Києва стане неможливою, свою культову новинку презентувала Subaru. Буквально в останні дні серпня. І, так би мовити, закрили літній сезон.

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На самому початку вересня в Україну приїдуть такі яскраві новинки, як оновлені Mercedes-Benz GLC і Mercedes-Benz GLC Coupé, а також - Mercedes-Benz CLA Coupé. Можливо, буде і новий Mercedes-Benz GLS.

Очікують появи в Україні і самій топової модифікації Maserati Levante Trofeo з двигуном V8 потужністю 590 к.с. У Maserati не приховують, що головною мішенню цієї новинки стануть шанувальники Porsche Cayenne GTS і Cayenne Turbo, але в ореолі попадання значаться навіть фани Lamborghini Urus. Чим же Maserati Levante Trofeo краще цих культових авто? Серед суперкроссовера з V8 потужніший тільки Lamborghini Urus (650 к.с.) і божевільний Jeep Grand Cherokee Trackhawk (717 к.с.). Трохи могутніше буде Bentley Bentayga з 608-сильним двигуном, але у нього двигун W12. Maserati Levante Trofeo став не просто швидше, він забрався в “вищу лігу” SUV з максимальною швидкістю за 300 км \ год.

З нетерпінням чекаємо молоду і популярну в усі часи нову BMW 3-ї серії. З не меншим нетерпінням фани "Фокуса" очікують приїзду до нас кросовера на базі популярної моделі Ford Focus - Ford Focus Active. Ця новинка не тільки носить модну назву кросовер, але завдяки збільшеному дорожньому просвіту, може проїхати там, де хтось сяде на черево. У всякому разі, з'їжджати з дороги "на природу" за кермом Focus Active не так страшно.

Також восени обіцяють представити і новий Ford Edge. Коли вперше показали новий Edge цієї весни в Амстердамі, то спершу спало на думку, що це "Ренж Ровер". Американський шик так і рветься напоказ з цієї новинки.

Восени відбудеться і планувався на кінець літа дебют в Україні Фейсліфтінговий Skoda Superb. Деякі колеги вже поїздили на ній на європейському тесті. І треба сказати, що по-перше, Superb став ще краще. У всіх сенсах. А по-друге, - з'явилася повнопривідна версія підвищеної прохідності Superb Scout 4x4. Такий собі замаскований під лімузин злий і швидкий позашляховик.

Очікується прем'єра концептуально нової, яскравої Skoda Scala. Новинка пропонує нову концепцію інтер'єру, високий рівень безпеки, електронні системи допомоги для водія, а також характерний для SKODA простір і комфорт. На перші версії уже оголошені ціни.

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Восени з'явиться новий SEAT Tarraco. Новий Tarraco очолює лінійку позашляховиків SEAT як старший брат моделей Ateca і Arona. В Україні буде доступний з двома версіями двигунів: 2.0 TDI (150 к.с.) DSG, 2.0 TDI (190 к.с.) DSG.

У четвертому кварталі очікуються офіційні поставки повністю електричного автомобіля Audi e-tron. Audi e-tron оснащена двома електродвигунами сумарною потужністю понад 400 к.с. Запас ходу електрокара від Audi на одному повному заряді акумулятора складає більше 400 кілометрів по циклу WLTP.

Побачимо ми і нове покоління моделі Audi Q3. Основні її конкуренти - BMW X1, Mercedes Benz GLA. Восени в Україні можна буде придбати Opel Combo VP. Він буде конкурувати з VW Caddy, Ford Connect. Можна очікувати також появи в Україні оновленого Ford Mondeo. На початку четвертого кварталу до нас обіцяють привезти оновлений Ford Ranger. А також - оновлений Ford Transit V363. Оновляться Renault Master і Renault Trafic.

Листопад. На цей місяць заплановано новинка легендарної німецької марки - Porsche Taycan. Volkswagen Passat B8 (рестайлінговая версія) буде оснащений двигунами 1.4 TSI (150 к.с.), 2.0 TSI (190-220 л.с.), 2.0 TDI (150-190 л.с.) і переднім приводом. Крім оновленого екстер'єру та інтер'єру, який відповідає трендам дизайну, в Україні це буде перша модель в лінійці Volkswagen з можливістю бездротового підключення Android Auto і Apple CarPlay. Основні конкуренти - Toyota Camry, Mazda6.

У листопаді-грудні очікується вихід оновленої моделі Volkswagen Transporter (Т6) з двигунами типу 2.0 TDi з різними можливими модифікаціями. Дебютує і Volkswagen Amarok з найпотужнішим дизельним двигуном потужністю 190 kW (258 к.с.).

Porsche Cayenne Coupe. Його допрем'єрний показ був в рамках Porsche Road Tour, про який мало хто знав. В наявності в Україні буде з листопада.

Грудень. Є ряд моделей, терміни появи яких у нас ще не підтверджені остаточно. Але вони точно будуть. Наприклад, спеціальна модифікація Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edition (розробка SVO - Special Vehicle Operations), за планом повинна з'явитися в офіційних дилерів в Україні в кінці 2019 року. Поки під питанням, але є ймовірність, що до нас приїде Hyundai Palisade.

Світова прем'єра Land Rover Defender запланована на вересень 2019 г. Але в Україні цей позашляховик буде швидше за все вже в 2020 році. Під кінець нинішнього - початок наступного року оновиться Renault Koleos.

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