Потенційний заступник голови транспортного комітету ВРУ пропонує малу авіацію як альтернативу поганих доріг.

Кандидат на посаду заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко, який представляє партію "Слуга народу", вважає одним із пріоритетів законодавчої діяльності розвиток малої авіації і внутрішніх низькобюджетних авіаперельотів.

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Вони повинні стати, на його думку, альтернативою зношеному залізничного транспорту і поганим дорогам. Про це, як пише ЦТС, народний обранець розповів в інтерв'ю Лізі.

Відповідаючи на питання про перші законодавчі ініціативи, Крейденко заявив: "Нам потрібно розібратися з малою авіацією, реформувати річковий транспорт, впровадити автоматичне зважування автотранспорту на дорогах".

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"Я маю на увазі, стимулювати розвиток малої авіації. Автодороги погані, залізничний транспорт на 60% зношений, потрібно дати можливість дешево, швидко пересуватися по країні за допомогою малої авіації", - додав депутат.

Володимир Крейденко

На уточнююче запитання, чи мається на увазі використання маленьких літаків в якості транспорту по аналогії з таксі, парламентарій відповів: "У тому числі і як таксі. Щоб ми могли безперешкодно долетіти з пункту А в пункт Б. І потрібно розвивати регіональні лоукост". Останніми, на думку Володимира Крейденко, можуть виступати як українські, так і іноземні авіакомпанії.

Нагадаємо, за поширеною напередодні інформацією, передбачалося, що Володимир Крейденко може стати головою транспортного комітету ВРУ. Але пізніше з'явилося уточнення, що він буде заступник голови комітету.

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